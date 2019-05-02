Власть Грузии предупреждали о "православных" депутатах РФ: письмо посла выложили в СМИ

12:56 15.07.2019   Грузия

Из МИД Грузии просочилась переписка дипломатов, из которой понятно, что дипломатический корпус еще два года назад предупреждал правительство о деятельности Ассамблеи православных депутатов, с появления председателя которой в кресле спикера грузинского парламента начались последние массовые протесты в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi2.ge

Тогдашний посол Грузии в Ватикане Тамар Грдзелидзе пишет, что выступления представителя партии власти "Грузинская мечта", депутата Захарии Куцнашвили на якобы православном форуме опасны и бьют по национальным интересам страны.

Тамар Грдзелидзе написала письмо заместителю министра иностранных дел Вато Махароблишвили в 2017 году. Дипломат критикует Захарию Куцнашвили за то, что он выступал на ассамблее на русском, а не на родном языке, как другие выступающие. 

Куцнашвили поблагодарил патриарха Кирилла за то, что будто бы, несмотря на признание оккупированных территорий Россией, патриарх в молитвах упоминал их вместе с Грузией.

"Господин Захария говорил о христианских путях преодоления глобального кризиса. Он заявил, что в выходе из кризиса нам поможет как раз таки христианский подход, и для этого он назвал три фактора. Потом он говорил на тему беженцев, и тяжелом положении вынужденно перемещенных лиц в Грузии. Его дискурс строился на диалектическом подходе к оккупированным территориям Грузии в российской действительности: Российское государство признает независимость Абхазии и Цхинвали от Грузии, а Московская патриархия продолжает признавать юрисдикцию автокефальной Церкви Грузии на этой территории. В данном контексте господин Захария поблагодарил патриарха Кирилла", - пишет Грдзелидзе.

"А все это прозвучало на русском языке (которым он не владеет в совершенстве). Любопытно, что на этом якобы обще православном форуме все говорят на родном языке. В личной беседе с господином Захарией я попыталась доказать, что де-факто ситуация в Абхазии гораздо сильней отличается от заявлений Московской патриархии, будто бы она признает пребывание Абхазии в юрисдикции Грузии, тогда как патриарх Кирилл шлет поздравительные т.н. правительству Осетии. С учетом того, что патриарх Кирилл считается неотделимой частью правительства России, тяжело слышать благодарности в его адрес от представителя правящей команды Грузии", - сказано в письме.

Также дипломат Тамар Грдзелидзе вспоминает случай, когда участвующий в религиозном собрании Константин Затулин пространно говорил о миротворческой роли России в мире, и особенно в Сирии. 

"За эти годы ассамблея не особо изменилась, ее ведут русские и греческие депутаты. Она проводятся регулярно в разных странах. Депутаты используют этот форум, чтобы зафиксировать позиции своих стран. Например, член российской Думы Константин Затулин вчера пространно говорил о миротворческой роли России в мире, и особенно в Сирии, где люди уже возвращаются в свои дома", - сказано в письме.

Напомним, 20 июня вечером в Тбилиси начались массовые протесты. Конфликт был вызван проведением в Тбилиси заседания Межпарламентской ассоциации православия. Заседание должно было пройти в здании парламента, а председатель организации - российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов, известный антигрузинскими заявлениями, должен был вести заседание с места спикера.



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