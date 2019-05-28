Подконтрольное России Министерство транспорта Крыма намерено провести еще один конкурс по закупке сейнера взамен арестованного украинским судом катера «Норда».

Об этом агентству ТАСС сообщил заместитель министра Андрей Ксензов, передает Крым.Реалии.

«В настоящее время проводится подготовительная работа по проведению повторного открытого конкурса на приобретение рыболовецкого сейнера», – сказал Ксензов.

По его информации, тип судна должен быть рыболовецким, год постройки не позднее 2004 года, судно должно быть в рабочем состоянии. Его длина должна составлять 23-27 м, ширина 6-8 м, с рефрижераторным трюмом.

По данным агентства, 10 июля 2019 года единая закупочная комиссия ООО «Морская дирекция» (входит в структуру Минтранса Крыма) отменила конкурс по закупке в связи с отсутствием допущенных заявок из-за несоответствия заявленного для покупки судна техническому заданию.

В мае этого года Керченское предприятие ООО «Морская дирекция» разместило на российском сайте госзакупок объявление о конкурсе на покупку рыболовного судна, которое, по заявлению руководителя кооператива «Рыбколхоз имени Первого мая» Сергея Лескова, передадут экипажу арестованного на материковой Украине керченского судна «Норд».

Капитан украинского судна «ЯМК-0041» вернулся на материковую Украину из Крыма (+фото)

Госпогранслужба Украины 25 марта 2018 года ​задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно из аннексированного Крыма под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, 30 марта 2018 года украинский суд арестовал судно.

В декабре 2018 года экипаж «Норда» просил у российского главы Крыма Сергея Аксенова новое судно для работы.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.