Объем грузооборота морских портов Украины за январь-июнь 2019 года составил 72,21 млн тонн, что на 13,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года ..

Передают «Порты Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Переработка экспортных грузов выросла на 20,3% - до 55,464 млн тонн, импортных - на 0,4%, до 10,96 млн тонн. Перевалка транзитных грузов сократилась на 14,9% - до 4,94 млн тонн, каботажных - на 9%, до 845,55 тыс. тонн.



Переработка наливных грузов увеличилась на 6,3% - до 5,55 млн тонн. В частности, перевалка растительного масла выросла на 12,4% - до 3,16 млн тонн.



Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 16,5% - до 50,10 млн тонн. Так, переработка хлебных грузов выросла на 34,7% - до 24,5 млн тонн, в том числе зерна - на 37,2%, до 24,08 млн тонн. Перевалка руды увеличилась на 26,6% - до 16,49 млн тонн.



Переработка тарно-штучных грузов увеличилась на 6,5% - до 16,55 млн тонн. В частности, перевалка черных металлов выросла на 0,2% - до 8,56 млн тонн.



Контейнерооброт вырос на 18,4% - до 463 239 TEUs.



Лидерами по объему грузоперевалки стали порт «Пивденный» - 23,39 млн тонн (+20,3%), Николаевский порт - 15,27 млн тонн (+19,5%), Черноморский порт - 12,30 млн тонн (+21,1%), Одесский порт - 12,08 млн тонн (+12,3%).



По данным АМПУ, морские порты в 2018 году увеличили грузооборот в сравнении с 2017 годом на 2% - до 135,17 млн тонн.