В окупований Крим з Росії навезли курсантів-водолазів
|11:28 15.07.2019
|Крым
В окупованому Херсонесі курсанти-водолази присягнули на вірність державі-агресору.
Про це повідомляє Depo.Крим з посиланням на "Крим.Реалії".
Курсанти Навчального центру підготовки військових рятувальників і водолазних спеціалістів російських ВМФ Севастополя склали присягу на території музею-заповідника "Херсонес Таврійський". Серед тих, хто прийняв присягу були новобранці з різних регіонів сусідньої Росії.
На церемонію приїхало понад 100 осіб. Директор музею-заповідника "Херсонес Таврійський" Олена Морозова подарувала навчальному центру портрети російських флотоводців Павла Нахімова і Михайла Лазарєва. Церемонія приведення до військової присяги курсантів завершилася маршем.
Навчальний центрподготовкі військових рятувальників і водолазних спеціалістів 907-го Об'єднаного навчального центру Військово-Морського Флоту Росії був повністю передислокований з російського Санкт-Петербурга до Севастополя в 2015 році.
Нагадаємо, що в окупованому Криму 30 "новобранців" затягли у Росгвардію.
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