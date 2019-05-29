В РФ подсказали, как Украине вернуть Крым и Донбасс

11:05 15.07.2019   Украина

У Украины нет военного решения проблемы Донбасса и Крыма, потому на возврат оккупированных территорий могут уйти очень большие сроки.

Об этом изданию «Голос Америки» рассказал российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов. По его мнению, выиграть войну сегодня Украина не может, о чем свидетельствуют 5 предыдущих лет, информирует enovosty.com/news.

«Это плохо. Это ужасно, но это факт жизни. Украина в нынешней ситуации с ее состоянием экономики, с состоянием вооруженных сил, с состоянием правительства, с фактическим отсутствием союзников – военных союзников, а не тех, кто только говорит – не может выиграть эту войну. Не существует военного решения этой проблемы», – заявил он.»Чтобы Украина вернула территории, которые у нее были взяты силой, ей нужны стратегическое терпение, гораздо более сильная экономика, намного сильные вооруженные силы, более эффективное правительство. На это может уйти гораздо больше времени, чем кто-то сегодня рассчитывает», – отметил российский экономист.

По словам Иларионова, необходимо иметь больших и важных военных союзников.

«Итак, это своего рода комплекс условий, необходимых, по крайней мере с исторической точки зрения, для возвращения аннексированных территорий. И на это уйдет не один год, и не одна встреча за круглым столом. Кстати, я не могу вспомнить ни одного исторического примера, когда встреча за столом с агрессором привела бы к возвращению утраченных территорий», – заявил он.

 



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