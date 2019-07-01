В детском лагере «Артек» в аннексированном Крыму утверждают, что в 7-ю смену, которая длилась с 20 июня по 11 июля, там работали четверо «волонтеров из Австралии, Вьетнама, Дании и Сербии». Об этом сообщает пресс-служба «Артека».

«Артек» продолжает международный проект по созданию интернациональной сети волонтеров, сопровождающих пребывание иностранных детей в детском центре. В 7-ю смену 2019 года в разных лагерях работали волонтеры из Австралии и Вьетнама, Дании и Сербии. Они помогали детям наладить диалог с русскими сверстниками и перенимали педагогический опыт вожатых «Артека», – сказано в сообщении, передает Крым.Реалии.

Ранее сообщалось, что словацких подростков звали поучаствовать в организованном московским Институтом Пушкина конкурсе, победителям которого обещали бесплатные путевки в детский лагерь «Артек» в аннексированном Крыму. В посольстве Украины в Словакии призвали словацких подростков воздержаться от участия в конкурсе и посещения «Артека» в Крыму.

В марте в детском лагере «Артек» в аннексированном Крыму утверждали, что за пять лет аннексии Крыма, с 2014 года, его посетили 4 тысячи иностранных детей из 82 стран мира.

После аннексии подконтрольные Кремлю власти Крыма «национализировали» детский центр «Артек», а затем передали его имущество в собственность России. В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество «Артека».