Камни с неба: в морском порту Севастополя грядут массовые сокращения персонала

10:05 15.07.2019   Севастополь

Пресловутые «камни с неба», которых так не боялись «крымнаши» весной 2014 года, все чаще начинают им падать на голову.

В частности, в Севастопольском морском порту уволят каждого десятого работника, сообщает сайт «Примечания». Как отмечается, эту информацию подтвердили в оккупационном «департаменте труда и социальной защиты населения», пишет «Информационное Сопротивление».

Данное «ведомство» назвало точную цифру людей, попавших под сокращение из-за убыточном хозяйствования с признаками намеренного банкротства. Ранее в соцсетях была опубликована информация, что сокращают порядка 200 человек. Впрочем, «департамент труда и социальной защиты», отвечая на вопросы прессы, эту цифру опроверг. По его данным, к началу месяца в Севморпорту работало 725 человек, уведомления о сокращении получили 70 из них: 21 работник ГТ «Инкерман» не выйдет на привычное место работы 24 июля и 49 членов экипажей судов вспомогательного флота – 1 сентября. Кроме того, в этом году уже были сокращены 9 человек.

Административно-управленческий аппарат сокращение затронуло минимально: уведомление получило 3 начальника отдела.При объявлении о реорганизации структуры порта его сегодняшний «глава» Валерий Скляров говорил: «Не должно быть так, чтобы производственная сфера <порта> составляла порядка 40% численности, а все остальные были начальниками и заместителями начальников».

Что касается рядовых работников, то, по сведениям ведомства, работники «Инкермана» в прошлом году находились в простое 50% времени, а суда, экипажи которых сейчас сокращаются, не эксплуатировались с 2014 года.

«Высвобождаемые» сотрудники встревожены. По словам источников, работники, около двух лет назад уволенные по сокращению штатов, не получили причитающиеся им выплаты, и теперь люди опасаются повторения ситуации. Не доверяют сотрудники и официально названным цифрам, предполагая гораздо большее число жертв сокращения. Опровергли они такой длительный простой: к примеру, буксир собеседника издания не работал не пять, а два года. Причина – нет денег на необходимый ремонт.



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