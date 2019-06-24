У Молдові близько 40% будинків таять в собі небезпеку раку легенів - дослідження
|10:46 15.07.2019
|Молдова
Національне агентство громадського здоров'я б'є на сполох - масштабне дослідження, проведене в першій половині 2019 го року, показало, що в значної частини будинків в республіці спостерігається небезпечний феномен.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Рoint.md.
Мова йде про газ радон - безбарвний, несмачний, і навіть без запаху, який має властивість накопичуватися на нижніх поверхах багатоповерхових будинків.
Чому так відбувається - пояснила Любов Корецька, фахівець НАОЗ: "Найвищий вміст радону в житлових приміщеннях зафіксовано на півночі Молдови, в Сорокському і Кантемірський районах. Це обумовлено складом грунту, а також використанням в будівництві косеуцкого каменю. Ми також помітили, що найчастіше радон накопичується на перших поверхах і в підвалах, через близькість до ґрунту. Такі приміщення слід постійно провітрювати ".
В експерименті взяли участь і місцеві жителі - вони отримали в користування спеціальні дозиметри, за допомогою яких перевіряли значення основних показників. Замість допустимих 100-150 беккерелів на кубічний метр, в Кантеміры місцями був зафіксований рівень в 500 беккерелів, в Сороках ж - і всі 800.
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