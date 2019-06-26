Україна висловила підтримку Сенцову в день його народження, знову висунула вимогу до РФ звільнити режисера

09:22 15.07.2019   Крым

Незаконно засудженому в Росії режисеру Олегу Сенцову виповнилося 43 роки, МЗС України знову висунула вимогу звільнити його.

"Сьогодні український кінорежисер Олег Сенцов відзначає 43 день народження. Він перебуває в російській в'язниці вже 6 років, незаконно затриманий і засуджений. Ми підтримуємо Олега, повторюємо вимогу звільнити його", - йдеться в повідомленні МЗС України в Твіттер, передає  Інтерфакс-Україна

Крім того, посольство США в Україні схвалило мужність Сенцова. "Сьогодні наші думки разом з Олегом Сенцовим, який проводить свій день народження в ув'язненні в Росії. Ми вітаємо мужність і рішучість Сенцова і приєднуємося до народу України, закликаючи Росію негайно звільнити всіх українських політв'язнів", - йдеться у записі посольства в Твіттер.

Як повідомлялося, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. В РФ його звинуватили у створенні на території Криму терористичного співтовариства. Сенцов провину не визнав, всі звинувачення заперечує.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких незаконно утримують в РФ. Під час голодування медичний персонал колонії підтримував його життя поживними сумішами. Сенцов заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу початку примусового годування. При цьому режисер вважає, що мети голодування не досягнуто.



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