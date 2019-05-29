Все основные избирательные участки уже сформированы в аннексированном Крыму для проведения 8 сентября российских местных выборов, сейчас их оснащают необходимым оборудованием.

Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов, передает Крым.Реалии.

«На территории Республики Крым уже образовано 1168 основных избирательных участков, идет активная подготовка их к выборному процессу и оснащение всем необходимым оборудованием. Также в этом году в Крыму будет функционировать 247 КОИБов (комплекс обработки избирательных бюллетеней)», – цитирует Зырянова пресс-служба министерства.

Кроме того, в понедельник, 15 июля, начнут регистрировать наблюдателей на выборы, сообщил председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«С 15 июля 2019 года регистрация наблюдателей будет проводиться на сайте Общественной палаты Крыма. Также члены Общественных советов при исполнительных органах власти буду привлечены к наблюдению на избирательных участках в Симферополе и Симферопольском районе, а представители Общественных советов муниципальных образований – в соответствующих регионах», – сказано в сообщении.

В Крыму и Севастополе 8 сентября российские власти планируют провести выборы депутатов крымского парламента и местных советов. В Украине, США, ЕС и ряде стран мира не признают законность проведения Россией выборов на аннексированном полуострове. ​