Центр судоремонта «Звездочка», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), заключил контракт с петербургской «Инвестиции. Инжиниринг.

Строительство» (И.И.С.) на модернизацию сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ) в Мурманске, рассказали источники Коммерсантъ. Модернизация необходима для докования единственного в составе ВМФ авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», стоимость контракта — около 20 млрд руб.

На «Звездочке» “Ъ” сообщили, что док 35-го СРЗ состоит из двух смежных камер, которые подрядчику предстоит объединить, убрав между ними перегородку. Также будут выполнены работы по модернизации всех конструкций гидросооружения — стен, стапельной плиты, оборудования дока и прочего, заключили на предприятии. Сроки и стоимость контракта там не комментируют.

Член совета директоров И.И.С. Андрей Мушкарев подтвердил “Ъ”, что компания подписала со «Звездочкой» контракт на реконструкцию 35-го СРЗ, где по итогам модернизации будет создан самый большой в России док для приема крупных судов и кораблей. Детали контракта и стоимость господин Мушкарев отказался комментировать, добавив, что компания победила в закрытом конкурсе. Он отметил, что гидротехнические работы по контракту нацелены на скорейшее введение дока в эксплуатацию, чтобы были соблюдены все сроки, в том числе по ремонту и сдаче «Адмирала Кузнецова».

Как ОСК нашла место для «Адмирала Кузнецова»

По «СПАРК-Интерфаксу», 60% АО И.И.С. принадлежит кипрской Voje Investments Limited, 40% у одноименного ООО, бенефициар которого Глеб Евтушенко. Последнее время компания упоминалась в контексте создания национальной морской дноуглубительной компании (см. “Ъ” от 15 мая и 4 июня). Среди проектов на сайте И.И.С. указаны создание искусственного земельного участка в районе Крестовского острова, строительство причальных стенок в Зеленоградске Калининградской области, ремонтные дноуглубительные работы в Барочном бассейне, строительство морского терминала в порту Усть-Луга в рамках первой очереди и т. д.

Модернизация 35-го СРЗ в Мурманске обсуждалась последние три года, работы должны были стартовать в 2021 году, но из-за необходимости срочно найти место под ремонт «Адмирала Кузнецова» проект ускорился (см. “Ъ” от 20 марта). В конце 2018 года на 82-м судоремонтном заводе (принадлежит «Роснефти») затонул крупнейший в России плавучий док ПД-50 — единственный в стране, способный принимать крупные корабли ВМФ РФ, в нем также планировалось первое время доковать атомные ледоколы ЛК-60.

Что могло стать причиной аварии плавучего дока ПД-50

В конце июня глава ОСК Алексей Рахманов говорил «РИА Новости», что модернизация верфей 35-го СРЗ продлится год, причем докование корабля и модернизация верфей будет вестись одновременно. Господин Рахманов подчеркивал, что «Адмирал Кузнецов» будет сдан флоту в 2021 году, как и планировалось.

Но источники “Ъ” в отрасли и эксперты не считают сроки реалистичными. «Чтобы уложиться в сроки, подрядчик, вероятно, ограничится созданием временного варианта сухого дока: будет снесена продольная стенка сооружения и создана временная дамба. Это позволит в кратчайшие сроки загнать корабль в сухой док и приступить к работам. По завершении ремонта крейсера модернизация дока продолжится, она может занять около трех лет»,— говорит собеседник “Ъ”. В Минобороны “Ъ” не предоставили комментарий. Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Михаил Барабанов также считает нереальными как срок перестройки доков 35-го СРЗ за один год, так и докование там «Адмирала Кузнецова» за такой же срок. По его мнению, модернизация доков растянется еще на два-три года, то есть окончание ремонта «Адмирала Кузнецова» возможно не ранее 2023 года.