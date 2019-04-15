НАТО закликає Росію використати "останній шанс" для збереження ракетної угоди

09:42 15.07.2019   Россия

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг закликав Росію використати свій "останній шанс" для дотримання Договору по ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Про це повідомляє УНН із посиланням на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У своїй авторській колонці в газеті Столтенберг заявив, що на керівництво Кремля покладена відповідальність за утилізацію ракет.

"Сьогодні я закликаю Росію скористатися останнім наявним у нас шансом, щоб зберегти Договір. В іншому випадку Москва буде нести одноосібну відповідальність за наслідки договору, внаслідок чого світ стане менш стабільним для нас усіх", - вважає Столтенберг.

На думку генсека НАТО, "на кону стоїть безпека Європи".

Нагадаємо, Євросоюз закликав Росію до збереження Договору про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД), термін якого спливає через три тижні.

Путін підписав закон про призупинення Росією дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.



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