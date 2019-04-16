Ердоган нагадав про Україну, пояснюючи покупку російських ЗРК С-400
|08:42 15.07.2019
|Турция
Придбання Туреччиною російських ЗРК С-400 служить зміцненню національної безпеки країни і забезпечення миру в регіоні.
«Події близького минулого в Іраку, Сирії, Україні, Ємені та Катарі вказують на те, з якими наслідками доводиться стикатися, коли ти не сильний». Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі з представниками ЗМІ в резиденції Вахдеттін в Стамбулі, повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
«Купуючи С-400 ми не готуємося до війни. Ми прагнемо гарантувати мир і національну безпеку нашої країни. Цій же меті служать і інші наші кроки з розвитку оборонної промисловості Туреччини», - заявив турецький лідер.
За словами глави держави, Туреччина розраховує завершити процес придбання С-400 до квітня 2020 року.
Президент Ердоган підкреслив, що закупівля у Москви систем ППО С-400 і участь Туреччини в програмі виробництва винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35 є двома незалежними один від одного питаннями.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа визначилася з пакетом санкцій щодо Туреччини, які будуть введені через придбання Анкарою російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400.
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