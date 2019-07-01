Певна інвестиційна компанія з Бахрейна, назву якої її представники попросили не афішувати через ризик санкцій, може вкласти в інфраструктурні проекти в Криму 500 млн євро.

Про це повідомляє УНН з посиланням на газету "Известия".

За словами представника даної фірми в Центральній і Східній Європи Штефана Довіна, найближчим часом деталі повинні обговорити на зустрічі в Москві, а розмір інвестицій буде залежати від сфери діяльності.

"Наприклад, якщо ми приступимо до реалізації проектів в галузі будівництва доріг або залізничної інфраструктури, то інвестиції в Крим сягнуть суми в розмірі близько 500 млн євро, а то і вище", - заявив Довіна.

Співголова "Ділової Росії" Андрій Назаров повідомив газеті, що бахрейнські бізнесмени кілька разів були в Криму і після останніх переговорів сторони підписали меморандум про співпрацю. За його словами, учасників угоди і подробиці можна розкрити через можливі санкції.

В останній раз про інтерес бахрейнських компаній до інвестицій в Крим Довіна заявляв в серпні 2018 року. Тоді він сказав, що інвестори з Бахрейна і Китаю готова витратити більше 100 млн євро на будівництво електростанцій та інших інфраструктурних проектів на півострові.