87 літаків із 16 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 13 липня

14:50 14.07.2019   Read in English Симферополь

13 липня 2019 року, за даними моніторингової групи BSNews і «Майдану закордонних справ», до аеропорту Сімферополя, єдиного в окупованому Криму, прибули щонайменше 87 пасажирських авіалайнерів (рейсів)*.

* На деяких повітряних суднах рейси здійснюють дві авіакомпанії водночас. Такі польоти за напрямками ми класифікуємо як один.

До окупованого аеропорту Сімферополя здійснювали рейси такі авіакомпанії:

Назва авіакомпанії

Кількість рейсів до аеропорту Сімферополя, од./день

«Аерофлот»

22

«Уральські авіалінії»

18

«Росія»

11

«S7 Airlines»

7

«Глобус»

5

«Red Wings»

8

«SmartAvia»

7

«Nordwind Airlines»

13

«Азимут»

2

«Pegas Fly»

 3
«Ямал»
 		 5
«Якутія»
 		 1

«Руслайн»

 2

«Алроса»

 3

«Іжавіа»

 1

«ІрАеро»

 1


44 рейси здійснювалися за маршрутом Москва-Сімферополь, 12 рейсів - Cанкт-Петербург-Сімферополь.

5 рейсів прибули із Єкатеринбурга.

По 2 рейси прибули із Тюмені, Воронежа, Новосибірська, Челябінська.

По 1 рейсу прибули із Нижнього Новгорода, Мурманська, Оренбурга, Сочі, Іжевська, Омська, Салехарда, Красноярська, Кемерово, Ростова, Тамбова, Нижнєкамська, Бєлгорода, Казані, Мінеральних Вод, Уфи, Сургута, Ярославля.

***

Своїми польотами до Криму ці авіакомпанії й екіпажі літаків порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:

BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли ці авіакомпанії та відповідні літаки до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.

Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.

Ми запрошуємо читачів BSNews брати активну участь у проекті «Чорний список» не лише у сфері морського, а й авіаційного транспорту.

Зокрема, ми просимо волонтерів продовжувати здійснювати детальний облік бортових номерів конкретних авіалайнерів для подальшого спрямування їх до Міжнародної організації повітряного транспорту ООН (ICAO) з метою заборони не лише авіакомпаніям, а й цим конкретним повітряним суднам на здійснення польотів до аеропортів цивілізованих країн.

*   *   *

Моніторинг порушень міжнародних санкцій до РФ та правового режиму на тимчасово окупованій території Криму здійснюється за підтримки Європейської програмної ініціативи  Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів



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