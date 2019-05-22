Плавмастерская ПМ-56 Черноморского флота возвращается в Севастополь из Средиземного моря
|12:17 13.07.2019
Плавучая мастерская Черноморского флота ПМ-56 возвращается в Севастополь из Средиземного моря. В настоящее время судно выполняет проход через черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.
В период нахождения вспомогательного судна в составе группировки экипаж осуществлял обеспечение и поддержание технической готовности кораблей и судов Военно-Морского Флота России, выполняющих задачи в Средиземном море, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Ранее в дальней морской зоне плавучую мастерскую ПМ-56 на основе плановой ротации сменило однотипное судно Черноморского флота ПМ-138.
Ще на цю тему:
10:15 25.06.2019
В Керченском проливе сел на мель российский теплоход
В Керченском проливе сел на мель российский теплоход
07:59 20.06.2019
Украина осталась в черном списке Paris MoU
Украина осталась в черном списке Paris MoU
07:56 06.06.2019
Корабель РФ зайшов у води України: у ЗСУ відреагували
Корабель РФ зайшов у води України: у ЗСУ відреагували
12:21 08.04.2019
IMO взялася за розв’язання проблеми незаконної реєстрації суден
IMO взялася за розв’язання проблеми незаконної реєстрації суден
10:01 25.02.2019
Турция ответила России на ее обеспокоенность о "массовых задержках при проходе через проливы Босфор и Дарданеллы танкеров"
Турция ответила России на ее обеспокоенность о "массовых задержках при проходе через проливы Босфор и Дарданеллы танкеров"
20:10 23.11.2018
Фахівцям поки не вдається зрушити баржу з цигарками у Чорному морі
Фахівцям поки не вдається зрушити баржу з цигарками у Чорному морі
18:42 15.11.2018
Строительство альтернативы Босфору стартует в 2019 году
Строительство альтернативы Босфору стартует в 2019 году
12:07 26.10.2018
Правительство Украины намерено реализовать проект строительства глубоководного канала
Правительство Украины намерено реализовать проект строительства глубоководного канала
16:48 04.10.2018
В Турции прогнозируют рост судоходства по Босфору из-за американских санкций против Ирана
В Турции прогнозируют рост судоходства по Босфору из-за американских санкций против Ирана
20:04 05.09.2018
Турция изменила условия прохода судов через свои проливы
Турция изменила условия прохода судов через свои проливы
12:49 20.06.2018
Украина оказалась в «черном списке» Paris MOU
Украина оказалась в «черном списке» Paris MOU