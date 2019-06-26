Горные подразделения завершили 100-километровый марш вокруг Эльбруса

13:18 13.07.2019   Россия

В Кабардино-Балкарской Республике горные подразделения ВС РФ завершили шестидневный 100-километровый марш вокруг Эльбруса, окончив второй этап всеармейского конкурса «Эльбрусское кольцо-2019», который стартовал 2 июля.

Во время второго этапа участники конкурса преодолели шесть перевалов и выполнили 6 из 14 спецзаданий конкурса, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Участники состязаний успешно выполнили спецзадание «Преодоление ледового участка (спуск)» у станции «Мир» (высота 3500 м). Преодоление ледового участка было организовано на ледовом склоне протяженностью до 100 м со средним углом подъема 60 градусов.

Спуск военнослужащих осуществлялся с использованием спускового устройства с самостраховкой схватывающим узлом. Замыкающий военнослужащий организовал систему самовыверта ледобура и спустился на двойной веревке со схватывающим узлом с последующим сдергиванием веревок.

После выполнения последнего специального задания все команды единым строем спустились на Поляну Азау (2300 м) и, тем самым, замкнули 100-километровое «Эльбрусское кольцо-2019». Именно с Поляны Азау участники соревнований 6 июля вышли на старт маршрута вокруг самой высокой вершины Европы.

«Все участники марша успешно справились со специальными задачами во время прохождения 100-километрового маршрута, – заявил после финиша марша судья конкурса тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин, – Все вернулись в базовый лагерь без травм. А главное, ближе к финишу второго этапа команды стали намного дружнее».



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