Морская пехота Черноморского флота занимается огневой подготовкой на полигонах Крыма
|10:16 13.07.2019
|Крым
В рамках проведения тактического учения подразделения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) выполняют боевые стрельбы на полигонах Крымского полуострова.
В учении задействовано около 500 военнослужащих и 50 единиц боевой и специальной техники морской пехоты ЧФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе активной фазы морские пехотинцы в составе рот отрабатывают действия в противодесантной обороне с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и боевой техники.
На первом этапе учения в целях предотвращения высадки условного противника артиллерийской батареей в составе самоходных артиллерийских установок «Нона» 2-С9 была проведена стрельба с закрытой огневой позиции по десантному отряду условного противника.
На втором этапе - после срыва организованной высадки десанта морские пехотинцы перешли в наступление, в ходе которого, при огневой поддержке бронетранспортёров и артиллерии, уничтожили разрозненные десантные группы условного противника, выполнив стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям, имитирующим боевую технику и личный состав десанта.
Учение и проводится в соответствии с планом деятельности сил (войск) Черноморского флота на 2019 учебный год.
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