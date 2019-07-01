В рамках проведения тактического учения подразделения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) выполняют боевые стрельбы на полигонах Крымского полуострова.

В учении задействовано около 500 военнослужащих и 50 единиц боевой и специальной техники морской пехоты ЧФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе активной фазы морские пехотинцы в составе рот отрабатывают действия в противодесантной обороне с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и боевой техники.

На первом этапе учения в целях предотвращения высадки условного противника артиллерийской батареей в составе самоходных артиллерийских установок «Нона» 2-С9 была проведена стрельба с закрытой огневой позиции по десантному отряду условного противника.

На втором этапе - после срыва организованной высадки десанта ­ морские пехотинцы перешли в наступление, в ходе которого, при огневой поддержке бронетранспортёров и артиллерии, уничтожили разрозненные десантные группы условного противника, выполнив стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям, имитирующим боевую технику и личный состав десанта.

Учение и проводится в соответствии с планом деятельности сил (войск) Черноморского флота на 2019 учебный год.