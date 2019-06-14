13 июля военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации приступят к выполнению третьего, финального этапа Всеармейского конкурса «Эльбрусское кольцо», с восхождением на самую высокую точку Европы – Эльбрус.

В течение двух дней военнослужащим предстоит совершить восхождение в пешем порядке на г. Эльбрус по маршруту: п. Терскол (выс. 2462 м) – поляна Азау (выс. 2356 м) – Приют-11 (выс. 4200 м) – западная вершина г. Эльбрус (выс. 5642 м), сообщает пресс-служба Минобороны России.

В третий этап конкурса входят специальные задачи «Совершение марш-броска по маршруту поляна Азау – «Приют-11» и «Совершение восхождения на г. Эльбрус».

В ходе выполнения 13-й специальной задачи участники конкурса совершат марш-бросок с оружием и снаряжением по маршруту: поляна Азау – «Приют-11».

Прибыв на «Приют-11», военнослужащим предстоит разбить лагерь и провести ночевку на высоте 4200 м над уровнем моря.

14 июля в 03:00 по московскому времени команды выйдут из базового лагеря на штурм Эльбруса. Это финальное спецзадание конкурса. На восхождение по маршруту группе отводится 5 часов. Группы, уложившиеся во время, получают 1000 баллов.

На вершине судья фиксирует время восхождения на вершину по последнему военнослужащему в группе. За каждого военнослужащего, не совершившего восхождение на вершину, группе начисляются штрафные баллы.

Всего в соревновании принимает участие более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности от Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Главного управления Генерального штаба, Воздушно-десантных войск и Федеральной службы войск национальной гвардии.