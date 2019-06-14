Авиация ЮВО в ходе учения уничтожила корабельную группировку условного противника в Каспийском море
|09:16 13.07.2019
|Россия
Лётчики оперативно-тактической авиации соединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) на совместном учении с кораблями Каспийской флотилии (КФл) нанесли удар управляемыми ракетами по морским целям в Каспийском море, имитирующим корабли условного противника.
По замыслу учения расчеты загоризонтной радиолокационной станции «Подсолнух» обнаружили в акватории Каспийского моря отряд кораблей условного противника, координаты которых были переданы на совместный пункт управления, координирующий действия флота, авиации и ПВО. Условный противника был уничтожен авиационной группой в составе истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24 и Су-34, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Завершились полеты розыгрышем воздушного боя. Лётчики отработали фигуры высшего пилотажа, в том числе на предельно малых высотах.
Во время воздушных дуэлей применение авиационных средств поражения осуществлялось условно.
Всего в учении были задействованы экипажи более 10 кораблей и судов КФл, а также около 20 самолетов 4 армии ВВС и ПВО ЮВО.
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