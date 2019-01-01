Турецькі курорти, розташовані на узбережжі Егейського моря, як-от Фетхіє та Даламан, затягнуло димом унаслідок лісових пожеж у південно-західній провінції Мугла, повідомляє газета Hurriyet Daily News.

"Пожежники стримують лісову пожежу, що розпочалася в турецькій провінції Мугла, де згоріло близько 350 гектарів лісу і пошкоджено будівлю одного з готелів. Їдкий дим розповсюдився на курорти Даламан, Фетхіє, а полум'я наблизилося до одного з популярних туристичних містечок Геджек", - пише видання, сообщає Интерфакс.

Як зазначає газета, осередок пожежі був за 60 кілометрів від курорту Фетхіє, понад 30 будинків евакуювали. З полум'ям боролися 520 пожежників, 105 автоцистерн, 18 бульдозерів і 15 вертольотів. За словами міністра сільського і лісового господарства Бекіра Пакдемірлі, пожежу взято під контроль і туристам нічого не загрожує. Внаслідок займань постраждав один бутик-готель, серед людей жертв немає. Він додав, що причиною розповсюдження вогню стала спекотна погода, висока швидкість вітру і низька вологість (17%).

"Найбільша пожежа, яку Туреччина коли-небудь бачила, пошкодила територію в 17 тис. гектарів. Хоча ця лісова пожежа не була такою великою, вона змусила нас понервувати, оскільки осередок займання був у курортній зоні", - наводить Hurriyet Daily News слова Пакдемірлі.

За його словами, цього року в Туреччині сталося 730 лісових пожеж, це на 45 більше порівняно з тим самим періодом 2018 року.