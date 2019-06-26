Учасники Sea Breeze штурмували кораблі та звільняли заручників

14:18 13.07.2019   Украина

Екіпажі кораблів ВМС Збройних Сил України разом із іноземними колегами відпрацювали спільні дії з догляду судна-порушника. Операцію було проведено в рамках морської компоненти українсько-американських навчань Sea Breeze-2019.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

"Епізод із затримання судна-порушника відбувся під час відпрацювання корабельно-катерною групою спільних дій у північно-західній частині Чорного моря. Згідно з легендою навчань фрегат "Гетьман Сагайдачний" разом з есмінцем "Карні" Військово-Морських Сил США в ході виконання низки навчально-бойових завдань виявили підозріле судно, роль якого виконувало судно розмагнічування "Балта" українських ВМС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що українські військові моряки мають значний досвід проведення оглядових операцій. Згадати хоча б успішні операції з морського перехоплення підозрілих суден в Аденській затоці та західній частині Індійського океану.

Цього ж разу до доглядової операції залучалися підрозділи спеціального призначення українського національного флоту та ВМС Румунії. Дві групи спецпризначенців спочатку беспарашутним способом висадилися з вертольотів на фрегат "Гетьман Сагайдачний", а вже потім, під прикриттям загону кораблів, швидкохідними човнами були доставлені на судно-порушник.

"Відповідно до натовських процедур є особливості й стандарти огляду підозрілого судна в морі. І спецпризначенці їх вміло продемонстрували. Виявивши ознаки "підозрілої поведінки" судна, бійці спільного україно-румунського загону відпрацювали процедури опитування на предмет виявлення перевезення небезпечних вантажів. Уже на борту спецпризначенці провели перевірку документів і вантажу. Крім того, особовий склад групи виконав штурмові дії, пошук можливої контрабанди та нелегальної зброї. Продемонстрував, як саме потрібно звільняти заручників і відпрацьовувати тактичні прийоми з ведення бою", - додали у повідомленні.

Після вдало проведеної операції екіпаж українського судна відпрацював конвоювання умовного порушника до місця дислокації основних сил.



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