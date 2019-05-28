Меру Кечіорену подарували шматочок землі українського Криму
|15:19 13.07.2019
|Крым
Новообраному меру району Анкари - Кечіорен - Т. Алтиноку подарували шматочок землі українського Криму.
Про це написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга на сторінці у Twitter, передає УНІАН.
«Голова EkoAvrasya Х.Ерен вручив особливо символічний подарунок меру Кечіорену Т. Алтиноку - шматочок землі українського Криму. Вдячні Туреччині за підтримку територіальної цілісності, суверенітету України та захист прав кримськотатрського народу на всіх рівнях», - йдеться у дописі.
Також Сибіга зазначив, що під час розмови з Алтиноком було обговорено «продовження практичної взаємодії, укладення угоди з Оболонською РДА та практики проведення Кримської ночі».
«Особливо приємно, що тут є парк імені Мустафи Джемілєва», - додав український посол.
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