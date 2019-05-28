Зеленський планує відвідати адмінкордон з окупованим Кримом
|08:15 13.07.2019
|Украина
Президент України Володимир Зеленський 13 липня вирушить на Херсонщину, де огляне інфраструктуру та умови перетину тимчасового адмінкордону на пункті пропуску "Чонгар".
Про це повідомляється на сайті Офісу президента України. Також Зеленський проведе нараду з питань реалізації проектів облаштування пунктів "Чонгар" і "Каланчак", передає УНІАН.
"Президент представить новопризначених голову Херсонської обласної державної адміністрації та постійного представника президента України в АР Крим", – йдеться у повідомленні.
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