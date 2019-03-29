Колониальная политики Кремля в Крыму будет иметь негативные последствия уже в ближайшее время. На более чем на 60% территории полуострова наблюдается «чрезвычайно острый дефицит» воды, а огромные орошаемые поля находятся на грани превращения в пустыню.

Об этом пишет Информационное Сопротивление.

Последствия хищнического отношения Кремля к оставшимся в Крыму ресурсам ощутимы уже сегодня.

«Сельскому хозяйству действительно катастрофически не хватает воды, это будет заметно уже в этом урожайном сезоне, в ближайшие месяцы. Москва, конечно, будет пытаться «залить» проблему субсидиями, но скрыть ее масштаб они не смогут. Также на полуострове сохраняются некоторые проблемы с электричеством. Керченский мост выступает здесь скорее резервным источником, не способным дать большие энергомощности. С пресной водой же решения проблемы не просматривается, а ее дефицит уже носит катастрофический характер и постоянно усугубляется из-за истощения водохранилищ и минерализации артезианских вод», – российский оппозиционный политик и экономист Владимир Милов.

Русскоязычное население Крыма массово мигрирует в Ростов и Краснодар. Особенный отток наблюдается среди молодых, талантливых и трудоспособных крымчан, поскольку в Крыму просто отсутствует рынок и возможности адекватного сбыта своих товаров и услуг. Возможности заработка на полуострове, в сравнении с «украинским» периодом, существенно сократились, цены выросли, инвестиции не поступают, а произвол силовиков зашкаливает