Крым без воды: какие последствия ждут полуостров
|20:32 12.07.2019
|Крым
Колониальная политики Кремля в Крыму будет иметь негативные последствия уже в ближайшее время. На более чем на 60% территории полуострова наблюдается «чрезвычайно острый дефицит» воды, а огромные орошаемые поля находятся на грани превращения в пустыню.
Об этом пишет Информационное Сопротивление.
Последствия хищнического отношения Кремля к оставшимся в Крыму ресурсам ощутимы уже сегодня.
«Сельскому хозяйству действительно катастрофически не хватает воды, это будет заметно уже в этом урожайном сезоне, в ближайшие месяцы. Москва, конечно, будет пытаться «залить» проблему субсидиями, но скрыть ее масштаб они не смогут. Также на полуострове сохраняются некоторые проблемы с электричеством. Керченский мост выступает здесь скорее резервным источником, не способным дать большие энергомощности. С пресной водой же решения проблемы не просматривается, а ее дефицит уже носит катастрофический характер и постоянно усугубляется из-за истощения водохранилищ и минерализации артезианских вод», – российский оппозиционный политик и экономист Владимир Милов.
Русскоязычное население Крыма массово мигрирует в Ростов и Краснодар. Особенный отток наблюдается среди молодых, талантливых и трудоспособных крымчан, поскольку в Крыму просто отсутствует рынок и возможности адекватного сбыта своих товаров и услуг. Возможности заработка на полуострове, в сравнении с «украинским» периодом, существенно сократились, цены выросли, инвестиции не поступают, а произвол силовиков зашкаливает
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