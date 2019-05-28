Сенцов у колонії працює над новими оповіданнями й повістями, – адвокат

21:38 12.07.2019   Крым

Український політв'язень Олег Сенцов передав усім привіт із російської колонії, повідомив його адвокат Дмитро Дінзе у Facebook після відвідування підзахисного.

«У нього все нормально, здоров'я в нормі. Працює над новими оповіданнями й повістями», – написав адвокат, передає Главком.

Як відомо, українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму в серпні 2015 року нібито за підготовку терактів в Криму. Він відбуває покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Нагадаємо, у травні президент України Петро Порошенко підписав указ «Про призначення державних стипендій імені Левка Лук’яненка» на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову, Роману Сущенку. 



Ще на цю тему:

19:37 12.07.2019
Сокурсник Путина нацелился на покупку Феодосийской нефтебазы
14:46 12.07.2019
Слідчі ФСБ почали повідомляти військовополонених українських моряків про закінчення попереднього слідства – Полозов
13:42 12.07.2019
Російська влада виставляє кримських татар «терористами» - Human Rights Watch
10:04 12.07.2019
Путін змінив главу окупаційної адміністрації Севастополя
08:59 12.07.2019
В окупованому Криму звільнили "главу МВС"
08:21 12.07.2019
Генштаб у майбутньому планує нові проходи через Керченську протоку
21:05 11.07.2019
Крымской судье дали 12 лет заключения с конфискацией имущества
17:44 11.07.2019
Кримській судді дали 12 років ув'язнення з конфіскацією майна
15:59 11.07.2019
В Госдуме России заявили, что «ущерб Крыму от Украины» составил 2 млрд долларов
14:49 11.07.2019
Могилев призвал привлечь гарантов Будапештского меморандума к переговорам о возвращении Крыма
14:09 11.07.2019
Росія проводить масштабні військові навчання в Криму
11:27 11.07.2019
Турция заблокировала участие Крыма в российско-турецком форуме общественности – СМИ
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:15 12.07.2019
Заради купівлі американських винищувачів Болгарія збільшить дефіцит бюджету
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
Всі новини країни
Греция Греция
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
10:02 09.07.2019
У Греції призначили новий уряд
13:58 08.07.2019
Выборы в Греции выиграла оппозиция
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:42 12.07.2019
США стурбовані "непропорційною реакцією" Росії на події в Грузії
17:24 11.07.2019
С начала года военнослужащие ЮВО в Абхазии увеличили время практического применения беспилотников
13:09 11.07.2019
В Грузии прокомментировали данные российского Минтранса о долгах
17:34 10.07.2019
МЗС Грузії - Путіну: грузинська історія починається не з 18-19 століття
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:09 12.07.2019
Президент Молдовы призвал активизировать переговоры по Приднестровью
13:59 12.07.2019
Додон: газопровід з Румунії запрацює з 2021 року, але це буде газ РФ в обхід України
08:42 12.07.2019
Молдова прагне встановити повноцінний і постійний контроль над кордоном з Україною
18:33 11.07.2019
После голосования в ПАСЕ премьер Молдовы будет в Киеве
Всі новини країни
Россия Россия
19:57 12.07.2019
В России заложат две новые атомные подлодки
18:55 12.07.2019
Путін обговорив з Радбезом РФ відносини з Україною
16:09 12.07.2019
Снайперы ЮВО отразили атаку дронов условного противника
11:48 12.07.2019
Военнослужащие Каспийской флотилии в ходе планового учения задержали подводных диверсантов условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:52 12.07.2019
Румынка Ковеши осталась единственным кандидатом на должность прокурора ЕС
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
21:19 08.07.2019
В Румынии в 2020 году могут появиться поезда на водородном топливе
16:45 08.07.2019
У Румунії вилучають з продажу воду, яка зберігалася при високих температурах
Всі новини країни
Турция Турция
22:16 12.07.2019
Курорти Туреччини затягнуло димом
15:04 12.07.2019
Началась поставка Турции системы С-400
12:59 12.07.2019
Кипр недоволен проектом санкций ЕС против Турции
16:18 11.07.2019
ЕС готовит санкции против Турции - СМИ
Всі новини країни
Украина Украина
21:46 12.07.2019
Італійський суд засудив Віталія Марківа до 24 років ув'язнення
21:38 12.07.2019
Сенцов у колонії працює над новими оповіданнями й повістями, – адвокат
21:17 12.07.2019
Генсек ОБСЄ сказав, чого очікує від сьогоднішньої зустрічі у "нормандському форматі"
20:32 12.07.2019
Крым без воды: какие последствия ждут полуостров
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд