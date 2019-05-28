Сенцов у колонії працює над новими оповіданнями й повістями, – адвокат
|21:38 12.07.2019
|Крым
Український політв'язень Олег Сенцов передав усім привіт із російської колонії, повідомив його адвокат Дмитро Дінзе у Facebook після відвідування підзахисного.
«У нього все нормально, здоров'я в нормі. Працює над новими оповіданнями й повістями», – написав адвокат, передає Главком.
Як відомо, українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму в серпні 2015 року нібито за підготовку терактів в Криму. Він відбуває покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
Нагадаємо, у травні президент України Петро Порошенко підписав указ «Про призначення державних стипендій імені Левка Лук’яненка» на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову, Роману Сущенку.
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