В России заложат две новые атомные подлодки

19:57 12.07.2019   Россия

Закладка двух новых многоцелевых атомных субмарин проекта 885М “Ясень” произойдет на “Севмаше” в 2020-2021 годах.

Контракт на постройку кораблей подписан на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, сообщает GuildHall.

– Цикл строительства этих подлодок семь лет, – сообщил ТАСС глава “Севмаша” Михаил Будниченко. Соответственно, корабли могут быть переданы ВМФ России в 2027-2028 годах. 

Основная задача подлодок типа “Ясень” – борьба с подводными и надводными кораблями противника. Для этого субмарина несет богатый арсенал торпед и крылатых ракет. Причем торпедные аппараты находятся не в носу лодки, как обычно, а расположены побортно в средней части корпуса.

Нос корабля отдан огромной полусферической антенне гидроакустического комплекса – с его помощью “Ясень” может обнаруживать и атаковать вражеские корабли, не будучи обнаружен сам. В универсальных установках вертикального пуска размещаются 32 крылатые ракеты “Оникс” и “Калибр”. Последние могут быть использованы и для поражения сухопутных целей. “Севмаш” построил и передал флоту головную лодку “Северодвинск”. Созданная по усовершенствованному проекту АПЛ “Казань” проходит испытания. Еще пять кораблей находятся на разных стадиях строительства.

 



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