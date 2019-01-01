Італійський суд засудив Віталія Марківа до 24 років ув'язнення

21:46 12.07.2019   Украина

Італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув'язнення. 

Про це у Facebook повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, який слідкує за перебігом процесу, передає УНН.

"Жахлива новина! Італійський суд засудив Віталія Марківа до 24 років ув'язнення. Нема слів", - написав Городецький.

Як повідомляв УНН, італійський прокурор вимагав засудити Марківа до 17 років ув’язнення.

Нагадаємо, два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері – вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.



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