Сокурсник Путина нацелился на покупку Феодосийской нефтебазы

19:37 12.07.2019   Феодосия

Основным претендентом на покупку Феодосийской нефтебазы в оккупированном Крыму стал однокурсник президента РФ Владимира Путина Виктор Хмарин, а его партнером может оказаться беглый украинский бизнесмен, близкий к окружению экс-президента Украины Виктора Януковича, Сергей Курченко, сообщает "КоммерсантЪ".

По мнению аналитиков, для нужд Крыма нефтебаза избыточна и единственный вариант ее рентабельного использования — морской экспорт нефти и нефтепродуктов тем, кого не отпугнет санкционный статус Крыма.

В конце июня власти Крыма выделили имущество нефтебазы в экспорта. На фоне расширения терминалов на юге России ее значение снизилось, а после аннексии Крыма вообще свелось лишь к хранению топлива для полуострова.

Источники "Ъ" оценивают актив в 700–800 млн рублей, уточняя, впрочем, что с учетом инвестиций "он стоит ноль". Ключевой вопрос — привлечение грузопотока. Как отметил эксперт из компании "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов, коммерческой целесообразности в покупке нефтебазы нет

"Основные крымские сети АЗС имеют свои мощности по хранению. Единственный вариант — экспорт топлива в уже подсанкционные страны, поэтому покупателем вряд ли будет компания, коммерческая в общепринятом понимании", — пояснил эксперт.



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