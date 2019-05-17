Генсек ОБСЄ сказав, чого очікує від сьогоднішньої зустрічі у "нормандському форматі"
|21:17 12.07.2019
|Украина
Генсек ОБСЄ Томас Гремінгер висловив сподівання, що зустріч політичних радників глав держав і урядів країн "нормандської четвірки" 12 липня приведе до відновлення роботи "Норманського формату" та надасть політичні установки для Тристоронньої контактної групи у Мінську.
Про це Гремінгер заявив в коментарі власному кореспонденту Укрінформу в Австрії.
"Зараз ми усі очікуємо на зустріч в рамках "нормандського формату 12 липня, сподіваючись, що це приведе до відновлення роботи Нормандського формату, а також надасть чіткі політичні установки для Тристоронньої контактної групи, яка, на мою думку, має отримати більше поле маневру", - сказав генсек ОБСЄ.
За словами Гремінгера, це необхідно для того, щоб використовувати цю платформу для розв’язання багатьох питань в рамках імплементації Мінських домовленостей.
Він вказав на те, що "криза в та навколо України" була серед основних тем обговорення під час неформального міністерського засідання ОБСЄ 9 липня у Високих Татрах в Словаччині. Під час зустрічі деякі міністри відзначили, що зараз спостерігається "вікно можливостей", відзначивши, зокрема, позитивний розвиток ситуації навколо розведення сил в районі Станиці Луганської.
"Вони висловили сподівання, що у подальшому реалізовуватимуться інші кроки в напрямку зміцнення режиму припинення вогню, розведення сил в інших районах, а також, що буде повне відведення важкого озброєння і подальші заходи, які сприятимуть полегшенню страждань людей по обидва боки лінії зіткнення", - заявив генсек ОБСЄ, вказавши, зокрема, на сподівання щодо проведення ремонту мосту в Станиці Луганській.
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