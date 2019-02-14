Захваченные в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива ураинские моряки и их адвокаты получили от следственного управления ФСБ РФ сообщение о завершении предварительного следствия.

"С начала недели следователи Следственного управления ФСБ России по графику следственных действий, начали сообщать военнопленных украинских моряков и их адвокатов о завершении предварительного следствия в порядке, предусмотренном статьей 215 УПК РФ (завершение предварительного следствия с обвинительным заключением - ред.)", - говорится в сообщении. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов, передает УНН.

Адвокат отметил, что всего с начала недели о завершении предварительного следствия были уведомлены военнопленные Денис Гриценко, Василий Сорока, Владислав Костышин, Владимир Варимез, Виктор Беспальченко, Богдан Головаш.

12 июля такие же сообщения должны получить Сергей Чулиба и Сергей Попов.

Что касается остальных военнопленных и их защитников, сообщение о завершении предварительного следствия будет проводиться на следующей неделе.

Напомним, в Лефортовском районном суде города Москва 17 июля состоится заседание о продлении срока содержания под стражей 24 украинских военнопленных моряков.

Также напомним, в России выдвинули окончательные обвинения всем украинским военнопленным морякам.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.