В Украине по состоянию на 1 июня текущего года состояло на учете более 150 тысяч иммигрантов из числа граждан Российской Федерации.

Об этом сообщили в Департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

По данным ГМСУ, по состоянию на начало лета в Украине на учете находилось 152 450 иммигрантов из числа граждан РФ. Временно проживали в Украине в этот период, по данным миграционной службы, 9 548 граждан России.

Напомним, в течение прошлого года в Украине легально работали более 16 тысяч трудовых мигрантов — преимущественно из Турции, РФ и Китая.