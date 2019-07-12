Болгарія планує підвищити цільовий показник бюджетного дефіциту 2019 року приблизно до 2% з поточного рівня у 0,5%, щоб профінансувати угоду на $1,26 млрд на купівлю восьми нових літаків F-16 у Сполучених Штатів.

Про це заявив у п'ятницю міністр фінансів Болгарії Владислав Горанов, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Горанов повідомив, що уряд запропонує зміни до держбюджету в понеділок. Він вказав на гарні економічні перспективи і виконання бюджету, що дозволить Софії повністю оплатити винищувачі. Кошти в бюджеті на ці літаки не передбачені.

Член НАТО Болгарія також домагатиметься схвалення парламенту для своєї найбільшої військової покупки з часів падіння комунізму.

"Болгарія може сплатити свої внески по угоді в повному обсязі. Після змін цільовий показник дефіциту бюджету збільшиться до 2%", - сказав Горанов.

"Я не думаю, що це разове зусилля слід розглядати як серйозне ослаблення фінансової дисципліни",-додав він.

Новий цільовий показник дефіциту як і раніше буде нижчим за 3% - порогу ЄС для бюджетного дефіциту і, як очікується, не буде гальмувати плани Болгарії приєднатися до єврозони.