Путін обговорив з Радбезом РФ відносини з Україною

18:55 12.07.2019   Россия

Президент РФ Володимир Путін обговорив з постійними членами Ради безпеки Росії проблематику російсько-українських відносин, в тому числі, його телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським. 

“Поряд з актуальними питаннями внутрішньоросійського порядку денного учасники наради торкнулися деяких аспектів російсько-українських відносин, в тому числі, з урахуванням телефонної розмови президентів Путіна і Зеленського, що відбулася напередодні”, — сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Кремля.

У нараді взяли участь спікери обох палат парламенту — Валентина Матвієнко та В’ячеслав Володін, голова адміністрації Кремля Антон Вайно, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, директор ФСБ Олександр Бортніков, глава СЗР Сергій Наришкін, а також спецпредставник президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов.



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