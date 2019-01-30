Президент Молдовы Игорь Додон высказался за скорейшее возобновление переговоров по приднестровской проблеме в формате “пять плюс два” (Молдова и Приднестровье — стороны конфликта, Россия и Украина — гаранты и посредники, ОБСЕ — посредник, а США и ЕС — наблюдатели).

Об этом глава республики сообщил в пятницу на своей странице в Facebook после встречи с посредниками и наблюдателями, которые посетили Кишинев с задачей активизировать диалог, информирует УНН.

“Выразил надежду на то, что совместные усилия посредников и наблюдателей откроют перспективы проведения встречи в переговорном формате „пять плюс два“ в ближайшее время”, — отметил политик.

Он выделил три основных приоритета в вопросах урегулирования на предстоящий период. “1. Права человека и демократизация Приднестровья, обеспечение свободного передвижения людей, грузов и услуг по всей территории Республики Молдова. 2. Восстановление единого торгово-экономического пространства Республики Молдова. 3. Создание предпосылок по возобновлению в 2020 году переговоров по политическому урегулированию приднестровской проблемы”, — написал Додон.