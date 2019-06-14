Sea Breeze-2019: СБУ провела масштабні антитерористичні навчання
|17:31 12.07.2019
|Украина
Антитерористичний центр при Службі безпеки України впродовж 9-11 липня у межах активної фази навчань Sea Breeze-2019 провів масштабні антитерористичні навчання.
У навчаннях, умови яких були максимально наближені до реальних, взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Збройних сил України, прикордонників, ДСНС, представники органів місцевої влади та зведений підрозділ протидії диверсіям Апtі-Sabotage group, сформований у межах проведення навчань Sea Breeze-2019, Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.
Заходи проводились на базі потенційно небезпечного об’єкту ‒ 3-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.
Учасники відпрацювали спільні дії для протидії диверсійним групам, у тому числі з моделюванням можливих загроз учасникам американо-українських навчань і залученої для їх проведення інфраструктури. Під час тренувань учасники виявили та нейтралізували чотири умовні диверсійно-розвідувальні групи.
За висновками організаторів, залучені до навчання підрозділи продемонстрували готовність протидіяти терористично-диверсійним проявам і ефективно виконувати свої функції в екстремальних умовах.
Як повідомляв УНН, у рамках багатонаціональних навчань Sea Breeze-2019 морські прикордонники відпрацювали один із ризикованих елементів — безпарашутне десантування з гелікоптера у відкрите море.
Нагадаємо, кораблі НАТО у Чорному морі проводять військово-морські навчання Sea Breeze-2019. Маневри стартували 1 липня в північно-західній частині Чорного моря. Цього року в навчаннях, за даними прес-служби посольства України в США, беруть участь понад 3 тисяч військовослужбовців із 19 країн, у тому числі Сполучених Штатів, Великобританії та України. Провідну роль у підготовці навчань, зокрема у виробленні сценарію їх проведення, грають США. Планується, що навчання триватимуть до 12 липня.
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