Антитерористичний центр при Службі безпеки України впродовж 9-11 липня у межах активної фази навчань Sea Breeze-2019 провів масштабні антитерористичні навчання.

У навчаннях, умови яких були максимально наближені до реальних, взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Збройних сил України, прикордонників, ДСНС, представники органів місцевої влади та зведений підрозділ протидії диверсіям Апtі-Sabotage group, сформований у межах проведення навчань Sea Breeze-2019, Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.

Заходи проводились на базі потенційно небезпечного об’єкту ‒ 3-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

Учасники відпрацювали спільні дії для протидії диверсійним групам, у тому числі з моделюванням можливих загроз учасникам американо-українських навчань і залученої для їх проведення інфраструктури. Під час тренувань учасники виявили та нейтралізували чотири умовні диверсійно-розвідувальні групи.

За висновками організаторів, залучені до навчання підрозділи продемонстрували готовність протидіяти терористично-диверсійним проявам і ефективно виконувати свої функції в екстремальних умовах.

Як повідомляв УНН, у рамках багатонаціональних навчань Sea Breeze-2019 морські прикордонники відпрацювали один із ризикованих елементів — безпарашутне десантування з гелікоптера у відкрите море.

Нагадаємо, кораблі НАТО у Чорному морі проводять військово-морські навчання Sea Breeze-2019. Маневри стартували 1 липня в північно-західній частині Чорного моря. Цього року в навчаннях, за даними прес-служби посольства України в США, беруть участь понад 3 тисяч військовослужбовців із 19 країн, у тому числі Сполучених Штатів, Великобританії та України. Провідну роль у підготовці навчань, зокрема у виробленні сценарію їх проведення, грають США. Планується, що навчання триватимуть до 12 липня.