Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в рамках тактико-специального учения поразили более 100 мишеней, имитирующих беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.

Военнослужащие выполнили разведку целей и определения дальности до них, провели боевую стрельбу из снайперских винтовок СВД и СВД-С на дистанциях от 300 до 700 м в различных условиях местности как в дневное, так и в ночное время суток, сообщает пресс-служба Минобороны России..

Разведка целей и определение расстояния до них отрабатывались с применением современных технических средств разведки и прицеливания, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР и тепловизионного прицела из комплекта боевого снаряжения «Ратник».

Также в ходе учений подразделения выполнили задачи по преодолению зараженных участков местности с применением индивидуальных средств РХБ защиты, а также отработали вопросы по оказанию медицинской помощи условно раненным военнослужащим с дальнейшей эвакуацией с «поля боя».

Всего в учении приняло участие более 50 снайперов соединения.