Снайперы ЮВО отразили атаку дронов условного противника
|16:09 12.07.2019
|Россия
Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в рамках тактико-специального учения поразили более 100 мишеней, имитирующих беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.
Военнослужащие выполнили разведку целей и определения дальности до них, провели боевую стрельбу из снайперских винтовок СВД и СВД-С на дистанциях от 300 до 700 м в различных условиях местности как в дневное, так и в ночное время суток, сообщает пресс-служба Минобороны России..
Разведка целей и определение расстояния до них отрабатывались с применением современных технических средств разведки и прицеливания, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР и тепловизионного прицела из комплекта боевого снаряжения «Ратник».
Также в ходе учений подразделения выполнили задачи по преодолению зараженных участков местности с применением индивидуальных средств РХБ защиты, а также отработали вопросы по оказанию медицинской помощи условно раненным военнослужащим с дальнейшей эвакуацией с «поля боя».
Всего в учении приняло участие более 50 снайперов соединения.
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