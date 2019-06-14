Containerships Train начнет курсировать между Клайпедой и Одессой в августе

16:29 12.07.2019   Украина

Железнодорожное сообщение между станцией Драугисте, которая находится вблизи порта Клайпеда, и Одесским морским портом посредством регулярного контейнерного поезда Containerships Train планируется организовать в августе 2019 года.

Как сообщила пресс-служба АО «Укрзализныця», первый рейс Containerships Train завершился прибытием состава на станцию Бровары в четверг в 22:20. В первом составе были отправлены 65 контейнеров, время в пути составило 50 часов, передает Порты Украины.

«Поздравляем всех участников проекта и наших клиентов с первым успешным рейсом поезда Containerships Train, который будет курсировать на регулярной основе. Надеемся, что четкий график движения, конкурентная скорость доставки грузов, возможность экономить на логистических расходах и экологичность — те ключевые моменты, которые будут побуждать клиентов выбирать именно железнодорожный транспорт для транспортировки грузов и, в частности, этот сервис», — отметил председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

По его словам, обработка контейнеров на станции Бровары будет продолжаться в течение 36 часов.

Во вторник новый регулярный контейнерный поезд Containerships Train начал курсировать между Литвой, Беларусью и Украиной. Поезд будет курсировать два раза в неделю. Containerships Train стал 22-м контейнерным поездом, курсирующим по территории Украины.

В мае 2019 года руководители железных дорог Украины, Беларуси, Литвы и компаний Containerships, Intermodal Container Service и LG Cargo подписали соглашение относительно организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships Train сообщением Литва — Беларусь — Украина и обратно. Перевозчики и операторы определили базовый маршрут поезда: Клайпеда/Драугисте — Кяна — Словечно — Бровары/Одесса-Порт. В составе поезда будут транспортироваться крупнотоннажные контейнеры. От станции формирования до станции отправления поезд будет курсировать без переработки.

«Укрзализныця» в 2018 году увеличила перевозку контейнеров по сравнению с 2017 годом на 13% — до 334,97 тыс. TEU. В составе 17 контейнерных поездов (в том числе — семи транзитных), курсирующих на постоянной основе, в прошлом году перевезено 95,7 тыс. TEU, или 29% общего объема перевезенных контейнеров.



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