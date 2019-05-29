Через рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про призупинення застосування термінових заходів відносно тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова він залишиться у слідчому ізоляторі .

Про це повідомляє Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ), передає Укрінформ.

"10 липня Європейський суд з прав людини призупинив застосування термінових заходів по відношенню до українського політв’язня Едема Бекірова. Таке рішення ухвалив на основі повідомлення уряду Росії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Росія повідомила ЄСПЛ, що 29 червня Бекірова обстежили кардіолог та ендокринолог у лікарні міста Сімферополя. За результатами медичного огляду протипоказань до знаходження політв’язня у СІЗО не виявлено. Тому того ж дня окупаційна влада повернула Бекірова до СІЗО.

Правозахисники повідомляють, що у своєму повідомленні про стан здоров’я Бекірова уряд РФ також вимагав скасувати рішення ЄСПЛ щодо застосування термінових заходів з трьох причин: 1) заявника (Бекірова) обстежили лікарі 29 червня, не надавши рекомендацій до переміщення його до лікарні; 2) заявнику проводили незалежний медичний огляд ще до рішення про застосування заходів медичного характеру; 3) заявник не вичерпав національні механізми захисту.

"Останнє виглядає як окреме глузування, враховуючи, що ЄСПЛ не вимагає вичерпання національних механізмів захисту для звернення за Правилом 39 (термінові заходи), але все ж неодноразово звертав увагу національних судів на жахливий стан здоров’я Бекірова. Ще один аргумент РФ – особливо цинічний. Вони говорять, що захист не надав медичних документів чи обстежень, які спростовували б заяви окупаційної влади про задовільний стан здоров’я Бекірова. Але не враховують, що РФ сама відмовляє на національному рівні в проведенні необхідних обстежень", – коментує рішення ЄСПЛ юрист Центру стратегічних справ УГСПЛ Анастасія Мартиновська.

Однак, як зазначається у повідомленні, незважаючи на позицію РФ, ЄСПЛ не скасував, а лише зупинив виконання рішення про термінові заходи та зобов’язав уряд РФ провести повне обстеження Бекірова за кожним з наявних в нього захворювань та надати цю інформацію не пізніше 27 липня.

Як повідомлялося, громадянина України, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали на в’їзді в анексований Крим 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів.

13 грудня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя взяв Бекірова під варту за підозрою в транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Це відбулося, незважаючи на те, що чоловік має інвалідність першої групи через важкі захворювання: в нього – цукровий діабет, ампутована нога, і він потребує постійного медичного догляду, який неможливо забезпечити в рамках слідчого ізолятора. Бекіров всі обвинувачення заперечує.

17 травня 2019 року юристи Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини звернулися до ЄСПЛ з клопотанням про необхідність невідкладного переміщення Бекірова у лікарню у зв’язку з його тяжким станом здоров’я.

11 червня ЄСПЛ застосував Правило 39 Регламенту ЄСПЛ (термінові заходи) та зобов’язав Росію терміново перемістити Бекірова до медичного закладу. Росія до цього часу рішення не виконала.

9 липня дружина Бекірова повідомила, що у чоловіка - запалення легенів.

До цього часу, попри хвороби та епідемію кору, Бекіров залишається в Сімферопольському СІЗО.