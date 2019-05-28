Учения на Приазовье: артиллеристы ООС уничтожили десант противника

15:29 12.07.2019   Украина

Подразделения, задействованные в ООС, провели учения на одном из полигонов Приазовья по уничтожению десантных кораблей и морского десанта противника на украинском побережье Азовского моря.

Об этом сообщает Армия Inform, передеат Флот 2017.

Легенда учений: в 25 км от украинского побережья разведка обнаружила соединение десантных кораблей противника.

В ходе учений подразделения ствольной и самоходной артиллерии из состава Объединенных сил были подняты по тревоге, после марша в заданный район, артиллеристы провели развертывание и заняли позиции для нанесения огневого удара. Бойцам необходимо было определить точные координаты кораблей противника в море и уничтожить первую волну морского десанта, а также исключить высадку его второго эшелона.

По словам начальника штаба одного из артиллерийских подразделений, точными огневыми ударами расчетов артиллерийских систем удалось сорвать намерения условного противника по высадке морского десанта на одном из десантно-доступных участков побережья Азовского моря.

 



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