Оккупанты в Крыму провели учения по противодесантной обороне
|15:49 12.07.2019
|Крым
В рамках проведения тактического учения по противодесантной обороне подразделения морской пехоты ЧФ РФ выполняют боевые стрельбы на полигонах оккупированного Крымского полуострова.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот 2017.
На первом этапе учения в целях предотвращения высадки условного противника артиллерийской батареей в составе самоходных артиллерийских установок «Нона» 2-С9 была проведена стрельба с закрытой огневой позиции по десантному отряду условного противника.
На втором этапе морские пехотинцы перешли в наступление и при огневой поддержке бронетранспортёров и артиллерии уничтожили разрозненные десантные группы условного противника. В ходе «наступления» морпехи провели стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям, имитирующим боевую технику и личный состав десанта.
В данном учении задействовано около 500 военнослужащих и 50 единиц боевой и специальной техники морской пехоты флота оккупантов.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.
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