12 липня слідчі ФСБ Росії в Москві мають повідомити про закінчення попереднього слідства українських військовополонених моряків Сергія Чулібу та Сергія Попова.

Про це поінформував у Facebook адвокат Микола Полозов, передає Гордон.



"Слідчі ФСБ Росії згідно з графіком слідчих дій почали повідомляти військовополонених українських моряків та їхніх адвокатів про закінчення попереднього слідства в порядку, передбаченому ст. 215 КПК РФ", – написав він.



Від початку тижня про закінчення попереднього слідства вже повідомили військовополонених Дениса Гриценка, Василя Сороку, Владислава Костишина, Володимира Варимеза, Віктора Беспальченка і Богдана Головаша.



"Щодо інших військовополонених та їхніх захисників про закінчення попереднього слідства повідомлять наступного тижня", – додав Полозов.



25 листопада 2018 року РФ обстріляла і захопила в Чорному морі катери українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.



Російські силовики затримали 24 українських моряків, пізніше їх заарештували в кримських "судах" і перевезли до Москви.



Усім українцям висунули обвинувачення в незаконному перетинанні кордону РФ. Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає відпустити їх. В управлінні верховного комісара ООН із прав людини заявили, що українські моряки як військовополонені мають перебувати під захистом Женевської конвенції.



Україна звернулася в Міжнародний трибунал із морського права, вимагаючи як тимчасові заходи зобов'язати РФ негайно звільнити моряків і кораблі. Російська сторона відмовилася від участі у слуханнях.



25 травня 2019 року трибунал у Гамбурзі зобов'язав Росію негайно звільнити три затримані українські кораблі, а також 24 затриманих моряків і дозволити їм повернутися до України. Рішення було ухвалено 19 голосами, проти виступив тільки суддя від РФ Роман Колодкін.



Строк виконання рішення закінчився 25 червня. Цього дня, як повідомили у МЗС України, від російського зовнішньополітичного відомства надійшла нота, якою Україні пропонували надати письмові гарантії продовження кримінального переслідування українських моряків згідно з російським законодавством. У ноті у відповідь українське МЗС назвало позицію Москви неприйнятною.



Станом на 8 липня слідчі ФСБ завершили висувати остаточні обвинувачення військовополоненим українським морякам.

