В оккупированном Крыму новое ЧП: теперь страдают жители Керчи
|14:21 12.07.2019
|Крым
В оккупированном Крыму снова произошло экологическое чрезвычайное происшествие. В обводном канале на Аршинцевской косе зафиксировали слив зловонной массы.
Об этом пишут в социальных сетях, передает Информационное Сопротивление.
«Оккупационная администрация проводит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Взяты пробы для определения состава вещества. Рассматривается вопрос о его обеззараживании. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства, кто мог совершить противоправные действия и слить в лиман эту массу», — говорится в сообщении.
Жителям и гостям города запретили купаться. Но, не смотря на предпринимаемые меры, немногочисленные туристы и отдыхающие покидают город.
Как сообщала группа «ИС», новая экологическая катастрофа произошла в Крыму: жители Коктебеля бьют тревогу.
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