В оккупированном Крыму снова произошло экологическое чрезвычайное происшествие. В обводном канале на Аршинцевской косе зафиксировали слив зловонной массы.

Об этом пишут в социальных сетях, передает Информационное Сопротивление.

«Оккупационная администрация проводит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Взяты пробы для определения состава вещества. Рассматривается вопрос о его обеззараживании. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства, кто мог совершить противоправные действия и слить в лиман эту массу», — говорится в сообщении.

Жителям и гостям города запретили купаться. Но, не смотря на предпринимаемые меры, немногочисленные туристы и отдыхающие покидают город.

Как сообщала группа «ИС», новая экологическая катастрофа произошла в Крыму: жители Коктебеля бьют тревогу.