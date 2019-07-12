Президент Молдови Ігор Додон сказав, що, цілком ймовірно, що газопровід Ясси-Унгени-Кишинів почне постачання газу лише 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interfax.by.

Він назвав життєво важливим зберегти постачання газу до Молдови після 1 січня 2020 року.

"Я дуже сподіваюся, що Росія і Україна знайдуть спільну мову з транзиту газу, щоб ми продовжували отримувати російський газ через Україну. Газопровід Унгени - Кишинів, який зв'яже нас з системою поставок газу з Румунії, не буде готовий раніше другої половини 2020 року. А реально, він може почати роботу з 2021 року. І то, це теж може бути російський газ, який буде надходити в обхід України, через Європу", - сказав Додон.

"У Румунії немає газу для Республіки Молдова", - сказав він, цитує NOI.md.

Також він планує попросити у Росії додаткові знижки на газ.

"Дуже не хотілося б підвищувати тарифи для населення. Тому я буду просити керівництво Росії про те, щоб в наступні 4-5 місяців отримати додаткову знижку на газ, щоб мати можливість вирішувати поточні проблеми", - заявив Додон.

Протяжність газопроводу Унгени-Кишинів становитиме близько 120 км, ним можна буде імпортувати 1,5 млрд куб. м газу, що повністю покриває потреби Молдови без Придністров'я.

Зараз Молдова купує газ у "Газпрому" за договором 2008 року. Щорічно договір продовжується, його положення залишаються в силі. Згідно з умовами, ціна розраховується щокварталу, залежно від ціни нафти на світових ринках. Нинішня угода на поставку до Молдови газу діє до 31 грудня 2019 року.

Попередній уряд Павлa Філіпa заявляв, що не буде вести переговори про підписання нового договору про постачання природного газу, до тих пір, поки не завершиться будівництво газопроводу Кишинів-Унгени.

Як відомо, Румунія планує видобування газу з-під Чорного моря.