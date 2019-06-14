«Аскет Шиппинг» загружает зерном одновременно пять судов в Бердянском порту

13:19 12.07.2019   Украина

Бердянский филиал компании «Аскет Шиппинг» максимальными темпами осуществляет перевалку зерна в Бердянском морском порту.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передают Порты Украины.

«Урожай очень хороший. На этот сезон мы будем обеспечены работой максимально. Оба наших склада заполнены, каждый день принимаем к выгрузке по 120 автомобилей с зерном. Сейчас загружаем в Бердянском порту пять теплоходов одновременно. Загрузку ведем на максимальной скорости, чтобы суда ни одной лишней минуты не простаивали. Так как уже на подходе следующие десять теплоходов», — сообщила директор Бердянского филиала «Аскет Шиппинг» Виктория Абреева.

По состоянию на 11 июля склады филиала приняли 91,5 тыс. тонн ранних зерновых — пшеницы и ячменя. С начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 — июнь 2020) компания завершила загрузку трех теплоходов.

В июне Бердянский филиал «Аскет Шиппинга» начал прием зерна урожая 2019 года. 

В 2018-2019 годах кампания увеличила мощности единовременного хранения зерновых грузов в Бердянске до 100 тыс. тонн. В частности, в январе компания открыла новый склад мощностью 20 тыс. тонн, а несколькими месяцами ранее были расширены мощности основного склада «Прилив» до 80 тыс. тонн.

ООО «Аскет Шиппинг» (создана в 2007 году) работает в Бердянском, Мариупольском, Николаевском, Одесском и Херсонском морских портах. Компания является портовым оператором Бердянского морского порта. Бердянский филиал компании в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 13,3% — до 704,2 тыс. тонн.

ООО «Аскет Шиппинг» в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 — июнь 2018) осуществило перевалку около 2 млн тонн зерновых грузов. В частности, бердянский филиал компании увеличил перевалку по сравнению с 2016-2017 МГ на 11% — до 908,432 тыс. тонн, николаевский филиал — на 9%, до 893,243 тыс. тонн.



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