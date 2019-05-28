Російська влада в Криму намагається зробити з кримських татар терористів і екстремістів через те, що вони не визнають анексію півострова.



Про це заявив директор міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch по Європі і Центральній Азії Х'ю Вільямсон, передає Главком.



«Російська влада намагається виставляти кримських татар, які не прийняли окупацію півострова, «терористами» та «екстремістами». Звинувачення в злочинах терористичної спрямованості стають зручним інструментом репресій», - сказав Вільямсон.



У доповіді, опублікованій Human Rights Watch 12 липня, йдеться про те, що в Криму за звинуваченням у тероризмі проходять 24 кримських татарина, 20 з яких були арештовані в ході рейдів по будинках за участю озброєного спецназу.



Правозахисники зазначили, що четверо кримськотатарських активістів з числа заарештованих піддалися тортурам, адвокатам відмовляли в праві бути присутніми під час обшуку або арешту, російські силовики підкидали докази під час обшуків.



В Human Rights Watch закликали російську владу звільнити всіх заарештованих активістів і припинити практику використання «широкого антитерористичного законодавства для придушення свободи слова, свободи вираження думок і свободи релігії».



Раніше повідомлялося, що 5 липня у мечеті в селі Зарічне під Сімферополем російські силовики проводили слідчі заходи.



Співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активістів.