Російська влада виставляє кримських татар «терористами» - Human Rights Watch

13:42 12.07.2019   Крым

Російська влада в Криму намагається зробити з кримських татар терористів і екстремістів через те, що вони не визнають анексію півострова.

Про це заявив директор міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch по Європі і Центральній Азії Х'ю Вільямсон, передає Главком.

«Російська влада намагається виставляти кримських татар, які не прийняли окупацію півострова, «терористами» та «екстремістами». Звинувачення в злочинах терористичної спрямованості стають зручним інструментом репресій», - сказав Вільямсон.

У доповіді, опублікованій Human Rights Watch 12 липня, йдеться про те, що в Криму за звинуваченням у тероризмі проходять 24 кримських татарина, 20 з яких були арештовані в ході рейдів по будинках за участю озброєного спецназу.

Правозахисники зазначили, що четверо кримськотатарських активістів з числа заарештованих піддалися тортурам, адвокатам відмовляли в праві бути присутніми під час обшуку або арешту, російські силовики підкидали докази під час обшуків.

В Human Rights Watch закликали російську владу звільнити всіх заарештованих активістів і припинити практику використання «широкого антитерористичного законодавства для придушення свободи слова, свободи вираження думок і свободи релігії».

Раніше повідомлялося, що 5 липня у мечеті в селі Зарічне під Сімферополем російські силовики проводили слідчі заходи.

Співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активістів.

 



Ще на цю тему:

14:46 12.07.2019
Слідчі ФСБ почали повідомляти військовополонених українських моряків про закінчення попереднього слідства – Полозов
10:04 12.07.2019
Путін змінив главу окупаційної адміністрації Севастополя
08:59 12.07.2019
В окупованому Криму звільнили "главу МВС"
08:21 12.07.2019
Генштаб у майбутньому планує нові проходи через Керченську протоку
21:05 11.07.2019
Крымской судье дали 12 лет заключения с конфискацией имущества
17:44 11.07.2019
Кримській судді дали 12 років ув'язнення з конфіскацією майна
15:59 11.07.2019
В Госдуме России заявили, что «ущерб Крыму от Украины» составил 2 млрд долларов
14:49 11.07.2019
Могилев призвал привлечь гарантов Будапештского меморандума к переговорам о возвращении Крыма
14:09 11.07.2019
Росія проводить масштабні військові навчання в Криму
11:27 11.07.2019
Турция заблокировала участие Крыма в российско-турецком форуме общественности – СМИ
20:09 10.07.2019
Експосол США спростував заяву Путіна про "домовленості" з Обамою щодо України
16:49 10.07.2019
Британія в ООН закликала відкрити доступ спостерігачам до незаконно анексованого Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
10:02 09.07.2019
У Греції призначили новий уряд
13:58 08.07.2019
Выборы в Греции выиграла оппозиция
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:42 12.07.2019
США стурбовані "непропорційною реакцією" Росії на події в Грузії
17:24 11.07.2019
С начала года военнослужащие ЮВО в Абхазии увеличили время практического применения беспилотников
13:09 11.07.2019
В Грузии прокомментировали данные российского Минтранса о долгах
17:34 10.07.2019
МЗС Грузії - Путіну: грузинська історія починається не з 18-19 століття
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:09 12.07.2019
Президент Молдовы призвал активизировать переговоры по Приднестровью
13:59 12.07.2019
Додон: газопровід з Румунії запрацює з 2021 року, але це буде газ РФ в обхід України
08:42 12.07.2019
Молдова прагне встановити повноцінний і постійний контроль над кордоном з Україною
18:33 11.07.2019
После голосования в ПАСЕ премьер Молдовы будет в Киеве
Всі новини країни
Россия Россия
16:09 12.07.2019
Снайперы ЮВО отразили атаку дронов условного противника
11:48 12.07.2019
Военнослужащие Каспийской флотилии в ходе планового учения задержали подводных диверсантов условного противника
09:43 12.07.2019
Палата представників Конгресу США схвалила нові санкції проти Росії
19:35 11.07.2019
Связисты ЮВО провели масштабную радиотренировку
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
21:19 08.07.2019
В Румынии в 2020 году могут появиться поезда на водородном топливе
16:45 08.07.2019
У Румунії вилучають з продажу воду, яка зберігалася при високих температурах
09:59 04.07.2019
У Румунії екс-мера Констанци звинувачують в махінаціях з нерухомістю
Всі новини країни
Турция Турция
15:04 12.07.2019
Началась поставка Турции системы С-400
12:59 12.07.2019
Кипр недоволен проектом санкций ЕС против Турции
16:18 11.07.2019
ЕС готовит санкции против Турции - СМИ
13:13 11.07.2019
До Туреччини прибув новий посол США
Всі новини країни
Украина Украина
17:31 12.07.2019
Sea Breeze-2019: СБУ провела масштабні антитерористичні навчання
16:49 12.07.2019
Через рішення ЄСПЛ тяжкохворий Бекіров залишиться у СІЗО - правозахисники
16:29 12.07.2019
Containerships Train начнет курсировать между Клайпедой и Одессой в августе
15:49 12.07.2019
Оккупанты в Крыму провели учения по противодесантной обороне
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд