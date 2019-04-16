Началась поставка Турции системы С-400

15:04 12.07.2019   Турция

Россия начала поставки зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в Турцию.

Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое военное ведомство, передает FlotProm.

"Первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 доставлена на авиабазу Мюррею в Анкару", – заявили в пресс-службе Минобороны Турции. 

Россия и Турция подписали соглашение стоимостью 2,5 млрд долларов на поставку С-400 осенью 2017 года. Развертывание российских комплексов начнется в октябре 2019 года. 

Поставка Анкаре российской зенитной ракетной системы стала причиной резкого ухудшения отношений Турции с США и партнерами по НАТО. В конце мая 2019 года Соединенные Штаты объявили Анкаре ультиматум, после невыполнения условий которого исключили Турцию из международной программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. 
 

Справка 

ЗРС большой дальности С-400 принята на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. 

Система состоит из пункта боевого управления и радиолокационной станции обнаружения, с которыми связаны до шести зенитных ракетных комплексов. Каждый ЗРК содержит многофункциональную РЛС управления и до 12 пусковых установок с ракетами разных типов. Также в составе системы могут опционально находиться всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста. 

Шесть комплексов С-400 обеспечивают одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. "Триумф" может поражать на высотах от нескольких метров до десятков километров цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.



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