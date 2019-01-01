Кипр недоволен проектом санкций ЕС против Турции
|12:59 12.07.2019
|Турция
Кипр выразил недовольство проектом санкций ЕС против Турции за бурение газа в его водах, заявив, что они не являются достаточными.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет EUobserver.
Как стало известно агентству Reuters, получившему доступ к проекту заявления Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, Брюссель планирует остановить переговоры по соглашению о воздушном транспорте, отказаться от встреч на высоком уровне с Анкарой, а также заморозить финансирование и кредитование для Турции со следующего года.
В то же время проект не предусматривает санкций против фирм и лиц, причастных к незаконной деятельности.
Предполагается, что переговоры продолжатся в пятницу до решения министров иностранных дел ЕС в понедельник.
Анкара, которая не имеет дипломатических отношений с Кипром, утверждает, что некоторые районы в исключительной экономической зоне Кипра подпадают под юрисдикцию Турции или турецких киприотов, которые имеют свое сепаратистское государство на севере острова, признанное только Турцией.
В прошлом месяце турецкий корабль Fatih начал бурение в 67 километрах от западного побережья Кипра. Другое судно Yavuz в это время отправились в район вблизи полуострова Карпас на восточном побережье Кипра.
По словам дипломатов, в то время как Никосия настаивала на усилении формулировок санкций, некоторые другие страны ЕС опасались закрыть все каналы связи высокого уровня с Анкарой.
ЕС зависим от Турции, сдерживающей миграцию с Ближнего Востока в Европу, а также в вопросах безопасности. Но отношения между ними испортились после попытки военного переворота в 2016 году.
Ще на цю тему:
Нефть Brent подешевела до $43,88
Аналитики предрекают падение цены на нефть до 30 долларов за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Стоимость нефти марки Brent опять опустилась ниже 30 долларов
Цена нефти Brent опять упала до $28,23
Цена нефти Brent снизилась до $31,11
Цена нефти марки Brent упала ниже $31 за баррель
Цены на нефть Brent опустились ниже $33 за баррель
Цены на нефть Brent и WTI ускорили падение, опустившись ниже $35
Банк UBS предсказал нефть по $30 в первой половине 2016 года
Royal Bank of Scotland: Цены на нефть упадут до $16 за баррель