Кипр недоволен проектом санкций ЕС против Турции

12:59 12.07.2019   Турция

Кипр выразил недовольство проектом санкций ЕС против Турции за бурение газа в его водах, заявив, что они не являются достаточными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет EUobserver.

Как стало известно агентству Reuters, получившему доступ к проекту заявления Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, Брюссель планирует остановить переговоры по соглашению о воздушном транспорте, отказаться от встреч на высоком уровне с Анкарой, а также заморозить финансирование и кредитование для Турции со следующего года.

В то же время проект не предусматривает санкций против фирм и лиц, причастных к незаконной деятельности.

Предполагается, что переговоры продолжатся в пятницу до решения министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Анкара, которая не имеет дипломатических отношений с Кипром, утверждает, что некоторые районы в исключительной экономической зоне Кипра подпадают под юрисдикцию Турции или турецких киприотов, которые имеют свое сепаратистское государство на севере острова, признанное только Турцией.

В прошлом месяце турецкий корабль Fatih начал бурение в 67 километрах от западного побережья Кипра. Другое судно Yavuz в это время отправились в район вблизи полуострова Карпас на восточном побережье Кипра.

По словам дипломатов, в то время как Никосия настаивала на усилении формулировок санкций, некоторые другие страны ЕС опасались закрыть все каналы связи высокого уровня с Анкарой.

ЕС зависим от Турции, сдерживающей миграцию с Ближнего Востока в Европу, а также в вопросах безопасности. Но отношения между ними испортились после попытки военного переворота в 2016 году.



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