В поселке Коктебель оккупированного Крыма — экологическая катастрофа. Как показывают результаты исследования морской воды, содержание иона амония превышает норму в 168. Не лучше ситуация и по другим показателям.

Документы о результатах исследований выложила в сеть крымский блогер RoksolanaToday&Крым25%, передает Информационное сопративление.

«Ион аммония-превышение ПДК в 168 раз. Продукт распада аммония-аммиак. По сути это канализационные стоки Фосфат-ион — превышение ПДК в 39 раз! Анионные поверхностные активные вещества-превышение ПДК в 20 раз! Это от чистящих, моющих средств и пр.», — напасала она.

При этом содержание кислорода в воде в 60 раз ниже нормы, как свидетельствуют результаты исследования.