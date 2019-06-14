Экологическая катастрофа: у оккупированного Коктебеля в море обнаружили химикаты

12:31 12.07.2019   Коктебель

В поселке Коктебель оккупированного Крыма — экологическая катастрофа. Как показывают результаты исследования морской воды, содержание иона амония превышает норму в 168. Не лучше ситуация и по другим показателям.

 Документы о результатах исследований выложила в сеть крымский блогер  RoksolanaToday&Крым25%, передает Информационное сопративление.

«Ион аммония-превышение ПДК в 168 раз. Продукт распада аммония-аммиак. По сути это канализационные стоки Фосфат-ион — превышение ПДК в 39 раз! Анионные поверхностные активные вещества-превышение ПДК в 20 раз! Это от чистящих, моющих средств и пр.», — напасала она.

При этом содержание кислорода в воде в 60 раз ниже нормы, как свидетельствуют результаты исследования.

 



Ще на цю тему:

15:49 12.07.2019
Оккупанты в Крыму провели учения по противодесантной обороне
14:21 12.07.2019
В оккупированном Крыму новое ЧП: теперь страдают жители Керчи
09:13 11.07.2019
"Нові санкції будуть дуже жорсткими": генерал пояснив, чому Путін зацікавлений у звільненні моряків
15:59 09.07.2019
Как минимум три инвестора заинтересованы в покупке феодосийской нефтебазы – Аксёнов
12:16 05.07.2019
Чешские спецслужбы заинтересовались россиянином из-за Крыма
09:47 05.07.2019
В аннексированный Крым передали вышиванку внуку Владимира Балуха
09:18 05.07.2019
Американский сервис поиска отелей перестал показывать жилье в Крыму
16:29 04.07.2019
Межведомственная группа будет снижать уровень бедности в оккупированном Крыму
13:21 04.07.2019
Аннексированный Крым вошел в число регионов с наибольшим распространением ВИЧ
12:53 04.07.2019
Жителі окупованого Армянська запланували мітинг з приводу проблем з водою
08:20 04.07.2019
Україна заявила в ІМО про незаконну діяльність Російського морського регістру судноплавства в Криму
16:00 03.07.2019
Думка: На Крим чекає "балтійська модель"
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
10:02 09.07.2019
У Греції призначили новий уряд
13:58 08.07.2019
Выборы в Греции выиграла оппозиция
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:42 12.07.2019
США стурбовані "непропорційною реакцією" Росії на події в Грузії
17:24 11.07.2019
С начала года военнослужащие ЮВО в Абхазии увеличили время практического применения беспилотников
13:09 11.07.2019
В Грузии прокомментировали данные российского Минтранса о долгах
17:34 10.07.2019
МЗС Грузії - Путіну: грузинська історія починається не з 18-19 століття
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:09 12.07.2019
Президент Молдовы призвал активизировать переговоры по Приднестровью
13:59 12.07.2019
Додон: газопровід з Румунії запрацює з 2021 року, але це буде газ РФ в обхід України
08:42 12.07.2019
Молдова прагне встановити повноцінний і постійний контроль над кордоном з Україною
18:33 11.07.2019
После голосования в ПАСЕ премьер Молдовы будет в Киеве
Всі новини країни
Россия Россия
16:09 12.07.2019
Снайперы ЮВО отразили атаку дронов условного противника
11:48 12.07.2019
Военнослужащие Каспийской флотилии в ходе планового учения задержали подводных диверсантов условного противника
09:43 12.07.2019
Палата представників Конгресу США схвалила нові санкції проти Росії
19:35 11.07.2019
Связисты ЮВО провели масштабную радиотренировку
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
21:19 08.07.2019
В Румынии в 2020 году могут появиться поезда на водородном топливе
16:45 08.07.2019
У Румунії вилучають з продажу воду, яка зберігалася при високих температурах
09:59 04.07.2019
У Румунії екс-мера Констанци звинувачують в махінаціях з нерухомістю
Всі новини країни
Турция Турция
15:04 12.07.2019
Началась поставка Турции системы С-400
12:59 12.07.2019
Кипр недоволен проектом санкций ЕС против Турции
16:18 11.07.2019
ЕС готовит санкции против Турции - СМИ
13:13 11.07.2019
До Туреччини прибув новий посол США
Всі новини країни
Украина Украина
17:31 12.07.2019
Sea Breeze-2019: СБУ провела масштабні антитерористичні навчання
16:49 12.07.2019
Через рішення ЄСПЛ тяжкохворий Бекіров залишиться у СІЗО - правозахисники
16:29 12.07.2019
Containerships Train начнет курсировать между Клайпедой и Одессой в августе
15:49 12.07.2019
Оккупанты в Крыму провели учения по противодесантной обороне
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд