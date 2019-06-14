Экологическая катастрофа: у оккупированного Коктебеля в море обнаружили химикаты
|12:31 12.07.2019
|Коктебель
В поселке Коктебель оккупированного Крыма — экологическая катастрофа. Как показывают результаты исследования морской воды, содержание иона амония превышает норму в 168. Не лучше ситуация и по другим показателям.
Документы о результатах исследований выложила в сеть крымский блогер RoksolanaToday&Крым25%, передает Информационное сопративление.
«Ион аммония-превышение ПДК в 168 раз. Продукт распада аммония-аммиак. По сути это канализационные стоки Фосфат-ион — превышение ПДК в 39 раз! Анионные поверхностные активные вещества-превышение ПДК в 20 раз! Это от чистящих, моющих средств и пр.», — напасала она.
При этом содержание кислорода в воде в 60 раз ниже нормы, как свидетельствуют результаты исследования.
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