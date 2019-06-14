Военнослужащие Каспийской флотилии в ходе планового учения задержали подводных диверсантов условного противника

11:48 12.07.2019   Россия

Отряд противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) провел плановое учение с привлечением противодиверсионных катеров «Раптор» и «Грачонок», в ходе которого решались задачи по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также отрабатывались действия по обеспечению защиты гражданских судов в акватории бухты.

По сценарию учения в акватории гавани с катера «Грачонок» был обнаружен неизвестный движущийся объект. После установления координат на перехват цели выдвинулся быстроходный катер «Раптор» с группой боевых пловцов. Под воду были спущены группы водолазов, которые осуществили силовой захват нарушителей и подъём на борт катера, сообщает пресс-служба Минобороны России..

Также в ходе учения военнослужащие отряда выполнили упражнения учебных стрельб из специального оружия по подводным мишеням, имитирующим подводных пловцов условного противника.

На учение привлекалось около 60 военнослужащих ПДСС, задействован противодиверсионный катер многоцелевого назначения «Грачонок», а также специальное оборудование для наблюдения за подводной обстановкой.

Бойцы противоподводно-диверсионного отряда обеспечивают безопасность кораблей КФл в пунктах базирования, а также при стоянках на незащищённых рейдах в Каспийском море.



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